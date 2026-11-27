Magdeburg - Bei den Gesprächen von BSW, CDU, SPD, Grünen und Linken am Donnerstagabend zur Möglichkeit eines überparteilichen Ministerpräsidenten-Kandidaten in Sachsen-Anhalt sind erhebliche Differenzen zutage getreten. Wie das Nachrichtenportal "T-Online" berichtet, konnte man sich weder auf einen Kandidaten noch auf eine Herangehensweise für die Suche einigen.



Thomas Schulze, Fraktionschef des BSW Sachsen-Anhalt, bestätigte entsprechende Informationen am Freitag. Es habe ein Treffen und ein Gespräch mit den anderen Parteien am Donnerstag gegeben. Dabei sei es um einen überparteilichen Kandidaten für die Ministerpräsidentenwahl gegangen, sagte Schulze dem Nachrichtenportal. "Aber leider nicht zu unseren Konditionen."



Den anderen Parteien schwebten Kandidaten vor, die als Gegner zur AfD auftreten sollten. "Ein Überparteilicher also, der die Brandmauer bedient", so Schulze. "Das sollte nicht sein, das ist nicht unser Ansatz." Das BSW vertrete die Haltung, dass ein überparteilicher Kandidat von allen Parteien getragen werden sollte - auch von der AfD. Deswegen sollte die AfD bei den Gesprächen nach Wunsch des BSW eigentlich auch mit am Tisch sitzen. Das lehnen die anderen Parteien ab.



Weitere Gespräche mit CDU, SPD, Linken und Grünen über einen überparteilichen Kandidaten schließt Schulze nicht aus. Sie machten aber nur Sinn, wenn ihre Konditionen erfüllt seien.





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