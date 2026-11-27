Berlin - Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch wirft der schwarz-roten Koalition vor, mit dem jetzt vorgelegten Gesetzentwurf von Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) zur Rente weitere Verunsicherung zu schaffen. "Ein weiterer Aufschlag ohne Abstimmung. Nächste Runde im Koalitionsstreit", sagte Audretsch den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben). "Und auch der Gesetzentwurf selber schafft vor allem eines: mehr Unsicherheit."



Die Koalition wolle das Rentenniveau senken, sagte Audretsch weiter. Wann und ob aber die Kapitalrente komme, wisse niemand. "Sicher ist nur, die gesetzliche Rente wird geschwächt." Das bedeute mehr Altersarmut, gerade für Menschen mit niedrigen Renten, wie Frauen oder Rentner in Ostdeutschland, sagte der Grünen-Sozialpolitiker.



Den Vorschlag Schweitzers, Bezugszeiten von Krankengeld nicht mehr einzurechnen bei den nötigen Beitragsjahren für eine abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren, hält er für nicht zielführend. "Wer länger krank oder arbeitslos war oder es nicht bis zum erhöhten Renteneintrittsalter schafft, muss mit noch weniger Rente auskommen", sagte Audretsch. Denn die Abschläge würden steigen und das Eintrittsalter werde nur anhand der durchschnittlichen Lebenserwartung berechnet, nicht anhand der individuellen Umstände. Eine Krankenpflegerin, die ihren körperlich anstrengenden Job nicht bis zur Regelaltersgrenze durchhalte, werde so mit höheren Abschlägen bestraft.



"Die sogenannte Rente mit 63 jetzt gerade denen zu nehmen, die länger krank waren, ist genau falsch herum", erklärte Audretsch. Er plädiert dafür, die Rente mit 63 auf die Menschen zu fokussieren, die wegen Krankheit nicht mehr länger arbeiten können.





© 2026 dts Nachrichtenagentur