Zürich - Zürich, 25. November 2026 - Die Gewinnerinnen und Gewinner des diesjährigen Swiss Technology Award stehen fest. In drei Kategorien wurden herausragende technologische Entwicklungen prämiert, die das innovative Potenzial des Wirtschafts- und Forschungsstandortes Schweiz eindrücklich unterstreichen. Die Auszeichnung ging an BTRY in der Kategorie Inventors, an Voltiris in der Kategorie Startups (Rising Stars) sowie an die Sefar Group in der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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