Heidenheim/Bochum - Der 1. FC Heidenheim hat am Freitagabend zum Auftakt des 13. Spieltags der 2. Bundesliga den Tabellenzweiten 1. FC Nürnberg mit 3:1 besiegt. Der VfL Bochum hat zeitgleich den SV Darmstadt 98 mit 2:0 bezwungen.



In Heidenheim brachte Patrick Mainka den Ball in der 13. Minute mit der Schulter zur Führung ins Tor. Zum Ausgleich kam es durch ein Eigentor von Marcel Costly (39. Minute). Nach der Pause traf zunächst Budu Zivzivadze mit einem abgefälschten Schuss (61.), dann stellte Jan Schöppner in der 65. Minute den Endstand von 3:1 her, nachdem der Nürnberger Torwart seinen Kopfball nur abgewehrt hatte. Heidenheim verbessert sich folglich auf den 6. Platz der Tabelle, während Nürnberg mit 24 Zählern auf dem 2. Platz bleibt.



In Bochum sah lange alles nach einem torlosen Remis aus. Die größte Chance hatte zunächst Darmstadts Smit in der 74. Minute, doch VfL-Torwart Timo Horn parierte. Kurz darauf köpfte Philipp Hofmann das 1:0 (81.). In der Nachspielzeit war Darmstadts Torwart Marcel Schuhen mit nach vorne gegangen, und Taz traf nach einem Konter ins leere Tor zum Endstand (90.+4). Bochum verbessert sich damit auf den 8. Tabellenplatz, während Darmstadt auf dem 16. Platz verharrt.





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