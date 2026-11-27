Zürich - Das Zürcher AI-Startup nextesy hat eine Seed-Finanzierungsrunde über insgesamt 10,4 Millionen USD abgeschlossen. Lead-Investor ist Swisscom Ventures, zudem beteiligen sich unter anderem HIAG Beteiligung Holding AG, Fifth Quarter Ventures, Herbert VC und Look AI Ventures sowie mehrere Angel-Investoren. Mit dem frischen Kapital will nextesy das Wachstum im Heimatmarkt beschleunigen, die Entwicklung von AI Agents vorantreiben und im Verlauf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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