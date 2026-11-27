Washington - Der frühere US-Arbeitsminister und einflussreiche Demokrat Robert Reich sieht die USA von Tech-Oligarchen beherrscht. Die USA seien von einer Wirtschaftsdemokratie zu einer Wirtschaftsautokratie geworden, sagte Reich dem "Spiegel". Man müsse die Macht der Techmilliardäre brechen.



Es habe schon zu seiner Zeit unter Präsident Bill Clinton große Unternehmen und Tycoons gegeben, aber auch starke Gewerkschaften, die ihnen die Stirn bieten konnten. Und die Konzerne seien nicht von einzelnen draufgängerischen Unternehmern geführt worden, so Reich. Heute rede man von 15 oder 16 Personen, die seiner Ansicht nach als unverzichtbar für ihre großen Unternehmen gelten, die ihrerseits als unverzichtbar für die US-Wirtschaft gelten und selbst die Weltwirtschaft beeinflussen.



US-Präsident Donald Trump habe Politik und Wirtschaft vollständig miteinander verflochten, argumentierte Reich. Die KI-Firmen und ihre Chefs hätten enormen politischen Einfluss. Diesen gelte es zu brechen, so Reich.



Man könnte viel stärkere Monopolgesetze haben, die es einem einzelnen Unternehmen oder einer einzelnen Person praktisch unmöglich machen würden, so viel Macht zu besitzen. Daran würde seine Partei arbeiten, wenn sie am 3. Januar die Kontrolle über den Kongress übernähme. Jeder Demokrat, der ins Repräsentantenhaus oder in den Senat gewählt wurde, habe gegen Milliardäre und KI gewettert, so Reich.



Der ehemalige Arbeitsminister rechnet damit, dass Techmilliardäre wie Elon Musk oder Peter Thiel künftig versuchen werden, mit Millionenspenden auch seine Partei zu beeinflussen. KI-Unternehmen würden riesige Summen in die Politik investieren. Die Frage sei dann, ob die Demokratische Partei diesem finanziellen Druck standhalten könne und wolle, so der progressive Demokrat.



Deshalb müsse seine Partei die Wahlkampffinanzierung reformieren. Millionenspenden in der Politik seien toxisch. Die Demokraten würden sich sehr aktiv einsetzen, um den Einfluss des großen Geldes in der Politik zu begrenzen, so Reich.





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