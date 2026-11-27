An der Börse gilt oft eine einfache Regel: Wenn die Schlagzeilen am lautesten sind und alle in Panik verkaufen, entstehen für geduldige Value-Anleger die besten Gelegenheiten. Genau ein solches Szenario erleben wir gerade bei der Deutschen Bank. Das Papier ist seit weit über 10 Jahren in meinem Depot. So wie die meisten meiner Aktien. Sie schlummert dort wie ein edler Cognac in einem Eichenfass. Nach einem massiven Datenleck und einer Welle kritischer ...

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