München (ots) -Die Kölner Haie feiern den zweiten Overtime-Sieg in Folge: Gegen die Straubing Tigers erzielt Patrick Russell den entscheidenden Treffer zum 3:2-Erfolg. "Wir haben ein Wahnsinns-Team, wir wissen, wie gut wir sein können. Wir müssen es jedes Spiel zeigen. Wir haben es zuletzt häufiger gezeigt und hatten weniger Abfälle. Wir müssen weiter konstant bleiben und die Punkte holen", erklärt der Kölner Siegtorschütze. Straubing agiert für das Empfinden von Stephan Daschner "zu leichtsinnig": "Die beiden Tore haben wir ihnen geschenkt."Die Eisbären Berlin bleiben das Maß der Dinge in der DEL: Der 6:2-Erfolg in Augsburg ist bereits der 8. Sieg im 10. Auswärtsspiel für den amtierenden Meister. "Vielleicht fällt es uns auswärts leichter, wir spielen einfacher, direkter", erklärt Berlins Kai Wissmann. Am Retro-Spieltag der DEL liefern sich beide Teams ein heißes Duell mit vielen emotionalen Duellen. "Wir haben das volle Retro-Programm mitgemacht. Die Hitzigkeit gehört da manchmal dazu", scherzt Wissmann.Iserlohn feiert einen hart erkämpften 2:1-Sieg nach Penalty-Shootout gegen München. Es ist bereits der siebte Heimsieg, während man auswärts noch sieglos ist. "Es sollte egal sein, ob man auswärts oder zuhause spielt. Wir müssen auswärts auch performen, da gibt es keine Ausrede", erklärt Dennis Lobach. Damit verschafft man sich ein Fünf-Punkte-Polster auf den Abstiegsplatz. "Das reicht natürlich nicht. Die Tabellensituation ist so eng: Jedes Spiel ist extrem wichtig", warnt Lobach. "Sicherlich haben wir uns mehr vorgenommen, wir wollten dominanter sein", resümiert EHC-Kapitän Patrick Hager, der sein 1069. DEL-Spiel absolviert und mit Patrick Reimer gleichzieht.Die Nürnberg Ice Tigers gewinnen in Wolfsburg mit 3:2 - der 5. Sieg in Folge gegen die Grizzlys. "Wir haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht und sehr schlau gespielt", fasst es Nürnbergs Siegtorschütze Owen Headrick zusammen.Nachfolgend die Clips und Stimmen vom 20. Spieltag der PENNY DEL. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. In der DEL geht es am Sonntag weiter - live ab 13.45 Uhr u.a. mit den Partien Eisbären Berlin gegen Fischtown Pinguins Bremerhaven, Kölner Haie gegen ERC Ingolstadt und Adler Mannheim gegen Augsburger Panther.Kölner Haie - Straubing Tigers 3:2 OT | Straubing "zu leichtsinnig": Russell-Hammer bringt die Entscheidung in der OvertimeAlle Tore in einem Clip: clipro.tv/player?publishJobID=a0JSdjNxemRoTlNxV0ZmSFd5SENkNjFlTGR3ZmJCbmxwWnJBSjZ4UjdqUT0=Patrick Russell sorgt in der Overtime für die Entscheidung! Sein Tor zum 3:2 beschert den Kölner Haien den Extrapunkt. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Q3picFYwYjdUV0lIZ1VjQW9CT1VRQi8zSjdMVzhBSVVJSUkvdXliWFhlYz0=Patrick Russell, Kölner Haie: "Wir haben es gut gemacht heute und füreinander gespielt."... über das Verbesserungspotenzial: "Es gibt noch viel zu verbessern. Wir haben ein Wahnsinns-Team, wir wissen, wie gut wir sein können. Wir müssen es jedes Spiel zeigen. Wir haben es zuletzt häufiger gezeigt und hatten weniger Abfälle. Wir müssen weiter konstant bleiben und die Punkte holen." Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=bkI0U3MwVUdPUU80N2tpRmgwUzUvOGxicW5MY1lMRXVxaDNXSURHOGpCYz0=Stephan Daschner, Straubing Tigers: "Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert, es ist nicht leicht in Köln. Die beiden Tore haben wir ihnen geschenkt, da war wir leichtsinnig. Am Ende hat es nicht gereicht, wir waren nah dran. Wir müssen die Köpfe nicht hängen lassen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MHlvYWUycTlVamlzMElLS3BSOW5LZGgxZXdhcXpmZjJaZ2RpRW04M1JZcz0=Augsburger Panther - Eisbären Berlin 2:6 | "Vielleicht fällt es uns auswärts leichter": Eisbären fahren 8. Sieg im 10. Auswärtsspiel einAlle Tore in einem Clip: clipro.tv/player?publishJobID=akt6d3FwY05mYWU1UmV0dlFveWRCc21HcnoweXlEVEhYTk9keWUrUktzdz0=Ryan Button, Augsburger Panther, über die vielen Kontroversen während des Spiels: "Ich möchte dazu gar keinen großen Kommentar abgeben. Das ist es nicht wert. Man kann über die Schiedsrichter sagen, was man will. Das ging auf beide Seiten. Wir sind nicht ins Spiel gekommen. Wir hatten zehn gute Minuten im 2. Drittel, abgesehen davon, war es nicht gut genug. Wir haben zu viele Fehler gemacht." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UXY4MzBmYktUVmYxbndQU21PUkd5ZEpEemRqL3pxb3RKam9yVFhCSHhLWT0=Kai Wissmann, Eisbären Berlin, über die Auswärtsstärke: "Vielleicht fällt es uns auswärts leichter, wir spielen einfacher, direkter."... über den Retro-Spieltag der DEL: "Wir haben das volle Retro-Programm mitgemacht. Die Hitzigkeit gehört da manchmal dazu." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NTZMZVVXNEJUR0NuMTQvK0xLVmY3S0ppMCtYTE40WkxqU0k0V2xXdlZoND0=Iserlohn Roosters - EHC Red Bull München 2:1 SO | Seilersee als Überlebensgarantie! Iserlohn lässt München strauchelnAlle Tore in einem Clip:clipro.tv/player?publishJobID=TzRFREF3WnY3dWt4dW1NZFBLOHA1UWw2SEdYVHdRNTZ1SXlRNGVDMFRUVT0=Iserlohn jubelt im Penalty-Shootout! Justin Scott erzielt den entscheidenden Treffer. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=bVo1a0VKSTg2ek92MnBkR21kcjYyYmphc0hic3pzUnF0RXpYc1Q4bEk1az0=Dennis Lobach, Iserlohn Roosters: "Wir freuen uns über die zwei Punkte, hätten aber gerne drei mitgenommen."... über Iserlohns 7. Heimsieg, während die Roosters auswärts noch sieglos sind: "Es sollte egal sein, ob man auswärts oder zuhause spielt. Wir müssen auswärts auch performen, da gibt es keine Ausrede."... über die fünf Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz: "Das reicht natürlich nicht. Die Tabellensituation ist so eng. Jedes Spiel ist extrem wichtig."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=K0lqSUQvWE5DbTdiU21KU0xFWVdxbjhyNGU0aExOZFlwTWRwNHBaUjBLdz0=Patrick Hager, EHC Red Bull München, nach seinem 1069. DEL-Spiel - mit dem er mit Patrick Reimer gleichzieht: "Sicherlich haben wir uns mehr vorgenommen, wir wollten dominanter sein. Es war ein sehr ausgeglichenes und hartes Spiel." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WjVPcVhGM0Y0SW9QTGI1Y1VGcGxLWTVvVmREMSt5dHBZdWhvUEhDSGVsaz0=Grizzyls Wolfsburg - Nürnberg Ice Tigers 2:3 | "Sehr schlau gespielt": Nürnberg gewinnt zum 5. Mal in Folge gegen WolfsburgAlle Tore in einem Clip:clipro.tv/player?publishJobID=VldKMEI0M2xPNDdaTERvbXJXSExRWURCWHpyYVQ5Q1pxc2M0QzA4ZEtQUT0=Fabio Pfohl, Grizzlys Wolfsburg: "Das Spiel in Nürnberg war immer noch im Kopf. Es schleichen sich immer so kleine Fehler ein, die nicht passieren dürfen."... über das 1:8 in Nürnberg: "Das sollte man sich merken, dass man so nicht auftreten kann. Das war bei jedem im Kopf. Das wollte heute beweisen und hat einen Schritt extra gemacht." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dDlqZnNTQlRmUXY3bkRFN1NFSzEwQnpGbXVzREhvS3M3YUZUK1QxaGdjZz0=Owen Headrick, Nürnberg Ice Tigers: "Wir haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht und sehr schlau gespielt." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=eFlPeGRYWmRWbmVyWGhZT1JERTJrYXQrM2ZhcklHWkptNEhMakxCdkx2VT0=ERC Ingolstadt - Krefeld Pinguine 3:2 | 2. Sieg in Folge! Ingolstadt arbeitet sich aus dem ErgebnislochAlle Tore in einem Clip: clipro.tv/player?publishJobID=VlRPL2lGdWR4Q3ZSbW1PQmJyaGJuM0paUk1hT2RHZzFySm5oWWdTdFRZaz0=Fischtown Pinguins Bremerhaven - Schwenninger Wild Wings 3:1 | 6. Heimsieg in Folge! Bremerhaven schlägt auch SchwenningenAlle Tore in einem Clip: clipro.tv/player?publishJobID=RVhEeVdKTm1HTUZFaUQ3dkRTeDF5dmJFK2RFWCtiTXRLZHdSVlZQcVVkWT0=Aktuelle Aktion: MagentaSport sechs Monate frei, große Sportmomente inklusive - MagentaSport bringt über 600 Live-Stunden zur AdventszeitDie Bescherung beginnt bei MagentaSport schon im November: noch bis 21. Dezember 2026 erhalten Neukunden die ersten sechs Monate im Jahresabo kostenlos - ein Jahr MagentaSport zum halben Preis. Das beste MagentaSport-Angebot des Jahres bringt Top-Livesport in die Adventszeit, über die Weihnachtsfeiertage und ins Sportjahr 2027.Allein bis Weihnachten warten über 600 Live-Stunden: mit der 3. Liga, der Frauen-Bundesliga, der DEL und den wichtigsten europäischen Basketball-Wettbewerben. Dazu kommt die Basketball-WM-Qualifikation mit Deutschland als amtierendem Welt- und Europameister. Specials und aufwendige Dokumentationen ergänzen das Programm: Am 21. November zeigt MagentaSport den derzeit nur im Kino laufenden Film "Durch Liebe zum Titel" über die deutschen Hockey-Weltmeister - mit emotionalen Momenten und einzigartigen Einblicken in ihren Weg zum Erfolg.WM-Auslosung, Spitzensport und besondere Einblicke über die FeiertageAuch das aktuell erfolgreichste deutsche Nationalteam ist gefordert: Die Hockey-Männer treten als zweifacher Weltmeister und Europameister in der Weltliga an. Die Auslosung der Frauen-WM 2027 am 11. Dezember eröffnet den Countdown für die Titelmission der DFB-Frauen in Brasilien.Das Beste der führenden deutschen Nationalteams gibt es nur bei MagentaSport - mit dem umfangreichsten Live-Angebot über die Weihnachtsfeiertage. Dazu gehören Eishockey aus der DEL und der U20-WM, Basketball aus der EuroLeague mit dem FC Bayern, dem EuroCup und der Basketball Champions League sowie Weltklasse-Golf von der PGA Tour und der DP World Tour.Über 250 Live-Events bis Jahresende - große Titelentscheidungen 2027Sofort verfügbar sind über 250 packende Live-Events bis Jahresende. Dazu wächst die Vorfreude auf 2027: mit der Eishockey-WM in Deutschland, der Basketball-WM, der Hockey-EM, der Frauenfußball-WM und dem Ryder Cup - präsentiert von einer preisgekrönten Redaktion.Alle Informationen zur Aktion gibt es unter www.magentasport.de/aktionsangebot (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1t6Af4OiGsDhYHcAyVFwCuEargZ3gJ/LO3p-P-c-w7n) - das Jahresabo für 9,95 Euro als MagentaTV-Kunde und für 14,95 Euro ohne MagentaTV-Vertrag.Eishockey live bei MagentaSport und MagentaTVAktueller Programm-Überblick: www.magentasport.dePENNY DEL | 21. SpieltagSonntag, 29.11.2026ab 13.45 Uhr: Eisbären Berlin - Fischtown Pinguins Bremerhaven, Kölner Haie - ERC Ingolstadt, Adler Mannheim - Augsburger Pantherab 16.15 Uhr: Nürnberg Ice Tigers - Löwen Frankfurt, EHC Red Bull München - Straubing Tigers, Krefeld Pinguine - Iserlohn Roostersab 18.45 Uhr: Schwenninger Wild Wings - Grizzlys WolfsburgChampions Hockey League | Viertelfinal-HinspielMittwoch, 02.12.2026ab 18.45 Uhr: Eisbären Berlin - Dynamo PardubicePressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6399594