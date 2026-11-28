Berlin - Der frühere Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) dringt auf eine personelle und programmatische Neuaufstellung der SPD. "Zwölf bis 14 Prozent dürfen und werden nicht das Ende der Geschichte sein", sagte der bisher einzige Kandidat für den Parteivorsitz der "Welt am Sonntag". Aber dafür müsse die SPD klarmachen, wofür sie gebraucht werde.



Mit Blick auf den amtierenden Parteivorsitzenden Lars Klingbeil sagte Heil, seine Kandidatur sei ein Angebot an seine Partei. Klingbeil habe einen harten und verantwortungsvollen Job als Vizekanzler und Finanzminister. Er sei überzeugt, dass die Partei eine breitere Teamaufstellung brauche, mehr Klarheit und neue Perspektiven, so Heil.



Ausschlaggebend für seine Kandidatur sei insbesondere die Wahlniederlage in Sachsen-Anhalt gewesen. Er habe dort Wahlkampf gemacht und Menschen erlebt, die gesagt hätten, sie würden der SPD gerne vertrauen, aber wüssten nicht mehr genau, wofür sie stehe. Das müsse die SPD klären.



Heil will sich im Falle seiner Wahl auf die Parteiarbeit konzentrieren. Die SPD trage auf unterschiedlichen Ebenen Verantwortung. Aber sie müsse nicht nur als Regierungspartei, sondern auch als gesellschaftliche Kraft erkennbar sein. Er fügte hinzu, er wolle sich als einer der Vorsitzenden mit voller Kraft der Parteiarbeit widmen. Die SPD müsse sich programmatisch und organisatorisch erneuern.





© 2026 dts Nachrichtenagentur