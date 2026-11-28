Berlin - Grünen-Chefin Franziska Brantner gibt vor dem Bundesparteitag das Ziel aus, in der Wählergunst an CDU und CSU vorbeizuziehen. Nach den Umfragen seien die Grünen die zweitstärkste demokratische Kraft, in Schlagdistanz zur Union, sagte Brantner der Onlinepräsenz von ntv.



Das sei eine sehr gute Position, und die sei hart erarbeitet. "Darauf ruhen wir uns aber nicht aus. Wir wollen noch weiter nach vorne kommen", so Brantner.



Die Grünen-Chefin versicherte mit Blick auf die nächste Bundestagswahl, wenn der Wahlkampf losgehe, würden die Grünen da sein. Brantner kandidiert zusammen mit ihrem Co-Vorsitzenden Felix Banaszak bei der Bundesdelegiertenkonferenz am kommenden Wochenende in Berlin für eine zweite Amtszeit.





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