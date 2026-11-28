Berlin - Die Deutsche Bahn AG kündigt nach dem vollständigen Ausfall der ICE-Züge Berlin-Frankfurt über Göttingen aufgrund der Korridorsanierung zwischen Berlin und Lehrte für denselben Zeitraum nun auch Sperrungen auf der Alternativroute über Erfurt an. Wie eine Bahnsprecherin der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" bestätigte, betrifft das von Februar bis Mai den Abschnitt zwischen Bebra und Fulda, ab August dann im Rahmen einer weiteren Korridorsanierung die Strecke Fulda-Hanau.



Durch die nötigen Umleitungen verlängert sich die Fahrzeit auf dieser Route um mindestens eine Dreiviertelstunde bei deutlich verringertem Zugangebot, die beliebten Sprinter-Züge entfallen komplett. Nach Angaben der Bahnsprecherin sind die Sperrungen aufgrund des schlechten Streckenzustands alternativlos. Aus deutschlandweiter Netzsicht seien die Korridorsanierung Fulda-Hanau und die umfangreichen Arbeiten innerhalb der dreieinhalb Monate Sperrung zwischen Bebra und Fulda unaufschiebbar, betonte sie. Hinzu komme die im gleichen Zeitraum weiterlaufende Korridorsanierung Lehrte-Berlin. Alle drei Projekte wirkten sich 2027 in Summe leider auf die Relation Berlin-Frankfurt aus - mit längeren Fahrzeiten und weniger Direktzügen, weil wichtige Ausweichrouten nicht zur Verfügung stünden. So fehlten zeitweise sowohl die klassische ICE-Linie über Göttingen als auch Teile der Erfurt/Fulda-Achse als leistungsfähige Alternative.



Die Fahrzeit mit dem ICE beträgt über beide Relationen normalerweise rund vier Stunden, zusammengenommen ist eigentlich eine stündliche Sprinter-Verbindung vorgesehen, dazu zahlreiche weitere Züge mit Zwischenhalten über Göttingen, Halle oder Leipzig. Von den Einschränkungen sind auch Verbindungen nach Saarbrücken, Basel oder Stuttgart betroffen. Die Korridorsanierungen sollen langfristig für weniger Verspätungen sorgen, allerdings war die Koordination der Bauarbeiten zuletzt in die Kritik geraten. Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) hatte eigentlich angekündigt, die Projekte zu entzerren, um den Bahnverkehr weniger stark zu behindern und einen erfolgreichen Abschluss der Arbeiten sicherzustellen.





© 2026 dts Nachrichtenagentur