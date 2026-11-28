Berlin - Angesichts vermehrter Angriffe und Einschüchterungsversuche regimetreuer iranischer Kräfte in Deutschland und Europa fordert der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Omid Nouripour (Grüne), ein härteres Vorgehen von Politik und Behörden.



Das Regime habe schon immer jüdische Einrichtungen angegriffen und auf kriminelle Netzwerke zurückgegriffen, sagte Nouripour der "Welt am Sonntag". Das bleibe alarmierend. Nun reiche es nicht mehr, Handlanger festzunehmen, ohne die Strukturen dahinter zu zerschlagen. Die Bundesregierung müsse endlich ein nationales Betätigungsverbot für die Revolutionsgarden erlassen, iranische Geheimdienstaktivitäten konsequent unterbinden und die finanziellen Netzwerke des Regimes trockenlegen, forderte Nouripour.



Nach einer in dieser Woche vorgelegten Studie der britischen Denkfabrik IISS stieg die Zahl registrierter pro-iranischer Angriffe und Einschüchterungsversuche in Europa zuletzt erheblich. Im Jahr vor dem Angriff der mit dem Iran verbündeten Terrormiliz Hamas auf Israel im Oktober 2023 hatte es in Europa nur zwei solcher Vorkommnisse gegeben. 2024 waren es schon 13 Fälle und im laufenden Jahr bisher 32 Fälle. Der Studie zufolge ereigneten sich 12 Prozent der Vorfälle in Deutschland. Damit ist die Bundesrepublik nach Großbritannien das Land mit den meisten registrierten Fällen. Die Angriffe richteten sich vor allem gegen Kritiker des iranischen Regimes und gegen jüdische Einrichtungen, aber auch gegen Militäranlagen.



Deutschland müsse auch die Sicherheitszusammenarbeit mit seinen europäischen Partnern stärken und weitere Sanktionen gegen die Verantwortlichen für die Verfolgung von Exil-Iranern verhängen, sagte Nouripour. Gefährdete Oppositionelle brauchten feste Ansprechpartner bei den Sicherheitsbehörden und individuelle Schutzkonzepte, so der Grünen-Politiker. Zudem müssten die deutschen Behörden vor Einbürgerungen die Nähe der Bewerber zu den Revolutionsgarden abfragen.





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