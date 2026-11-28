Berlin - Industrieunternehmen in Deutschland bewerten die aktuelle Wirtschaftspolitik nach Schulnoten mit mangelhaft. Fast 56 Prozent der Firmen vergeben laut einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), über die die "Welt am Sonntag" berichtet, eine 4 oder 5, im Durchschnitt ergibt sich ein Wert von 4,7 - also eine 5+ und damit mangelhaft. Rund drei Prozent vergeben eine 1 oder 2.



Die aktuelle Bundesregierung erreicht damit keine bessere Note als ihre Vorgängerin. Zuletzt kam die Ampel-Regierung 2023 auf einen Notenschnitt von 4,8 - ebenfalls 5+. Das war der schlechteste Wert in der Umfrage, die seit 2008 alle drei Jahre durchgeführt wird.



Verbesserungen für den Standort Deutschland können die Unternehmen kaum erkennen. Die fünf wichtigsten Faktoren bewerten sie jeweils mit Schulnote 5, teilweise noch etwas schlechter als 2023: "Ausmaß und Verständlichkeit von bürokratischen Auflagen", "Höhe der Energiekosten", "Dauer und Komplexität von Planungs- und Genehmigungsverfahren", "Steuerrecht (Komplexität/Praxistauglichkeit)", "Höhe der Steuern und Abgaben" - in diesen Punkten ist Deutschland aus Sicht der Industrie nicht wettbewerbsfähig.



Die größte Verbesserung gegenüber 2023 sehen die Industrieunternehmen auf dem Arbeitsmarkt: Die Verfügbarkeit von Fachkräften bewerten sie mit Schulnote 3,4 (nach 4,2 im Jahr 2023), auch die Qualifikation schätzen sie mit Note 3,0 besser ein (zuvor 3,2). Die Umfrage unter 2.320 Unternehmen fand zwischen dem 13. Juli und dem 4. September statt.





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