Berlin - Ryanair-Chef Michael O'Leary hält wegen der anhaltend hohen Kerosinpreise Insolvenzen in der europäischen Luftfahrtbranche für wahrscheinlich. "Wenn die Ölpreise hoch bleiben, wird es weitere Pleiten geben", sagte der Manager der "Welt am Sonntag". Auch für die größte deutsche Airline sieht O'Leary Schwierigkeiten voraus. "Die Lufthansa wird wieder beim deutschen Staat um Rettungsgeld bitten. Das tut sie in jeder Krise", sagte O'Leary.



Ryanair selbst sei bis März gegen hohe Kerosinpreise abgesichert ("gehedged"). Sollte Flugkraftstoff länger teuer bleiben, werde er die Ticketpreise erhöhen: "Mit 20 Prozent höheren Preisen bleiben wir profitabel", behauptet O'Leary in der "Welt am Sonntag".



Zugleich kritisierte der irische Airline-Chef erneut den Standort Deutschland, dessen mangelnde Konkurrenzfähigkeit er unter anderem auf eine in seinen Augen verfehlte Energiepolitik unter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zurückführt. "Merkel war eine Katastrophe. Ich bin immer noch fassungslos, dass man die deutsche Atomenergie abschaltet, weil es in Japan ein Erdbeben gab", sagte O'Leary und behauptete, dass es "keinerlei Risiko für Erdbeben in Deutschland" gebe.





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