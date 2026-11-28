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Die USA investieren Millionen in die Zukunft des autonomen Güterverkehrs. Für ein Eisenbahnmodernisierungsprojekt im Bundesstaat Missouri wurden Bundesmittel in Höhe von 16,2 Millionen US-Dollar bewilligt. Im Mittelpunkt stehen unter anderem batteriebetriebene Güterwagen, die sich ohne herkömmliche Lokomotiven fortbewegen können. Die Initiative ist Teil eines umfassenderen Trends zur Automatisierung des Schienenverkehrs, den auch ein Bericht des Congressional Research Service (CRS) vom 17. November 2026 beleuchtet. Während Bahnbetreiber zunehmend autonome Betriebsabläufe erproben, gewinnt die zuverlässige Erkennung von Hindernissen an Bedeutung. Vor dem Hintergrund staatlicher Investitionen und wachsender politischer Aufmerksamkeit rücken damit auch Anbieter entsprechender Wahrnehmungstechnologien stärker in den Fokus. Rail Vision (ISIN: IL0011475949) ist in diesem Bereich bereits mit KI-gestützten Systemen zur Umgebungserkennung im Schienenverkehr aktiv und verfügt über eine bestehende kommerzielle Integration beim US-Bahndienstleister Railserve, der zur Unternehmensgruppe von Berkshire Hathaway gehört.

16,2 Millionen Dollar für autonome Güterwagen in Missouri

Die US-Eisenbahnbehörde Federal Railroad Administration (FRA) hat die Stadt Columbia im Bundesstaat Missouri für Bundesfördermittel von bis zu 16,2 Millionen US-Dollar im Rahmen ihres Consolidated Rail Infrastructure and Safety Improvements Program (CRISI) ausgewählt. Das gesamte COLT Railroad Modernization Program hat ein Volumen von rund 20,8 Millionen US-Dollar und umfasst Infrastrukturmodernisierungen, Mitarbeiterschulungen sowie die geplante Einführung autonomer Güterwagen. Technologiepartner Intramotev hat dafür batteriebetriebene Güterwagen der Baureihe TugVolt entwickelt, die sich ohne konventionelle Lokomotive eigenständig fortbewegen können. Das Projekt sieht zunächst den Einsatz von zwei autonomen Fahrzeugen auf der rund 21 Meilen beziehungsweise 34 Kilometer langen Columbia Terminal Railroad vor, vorbehaltlich der erforderlichen Tests und regulatorischen Voraussetzungen. Die Förderung finanziert das umfassendere Modernisierungsprogramm und nicht ausschließlich die autonomen Güterwagen. Dennoch verdeutlicht sie die zunehmenden öffentlichen Investitionen in Technologien zur Modernisierung des Schienengüterverkehrs.

US-Kongress untersucht die Zukunft fahrerloser Güterzüge

Am 17. November aktualisierte der Congressional Research Service seinen Bericht mit dem Titel "Freight Rail Automation: Driverless Trains, Automated Inspections, and Other Technologies". Die Analyse beschäftigt sich mit autonomen Güterwagen, ferngesteuerten Lokomotiven und den regulatorischen Herausforderungen der Eisenbahnautomatisierung. Dabei wird ausdrücklich auf das Projekt in Missouri sowie auf weitere Entwicklungen verwiesen, darunter die Erprobung autonomer Schienenfahrzeuge durch Parallel Systems. Der Bericht verdeutlicht, dass Automatisierung weit über den Antrieb und die Steuerung von Fahrzeugen hinausgeht. Bahnübergänge, unerwartete Hindernisse und das Zusammenspiel mit anderen Schienenfahrzeugen bleiben wichtige Sicherheitsaspekte. Technologien, die Hindernisse auf und entlang der Gleise in Echtzeit erkennen können, gewinnen deshalb zunehmend an Bedeutung, während sich die Branche in Richtung stärker automatisierter Betriebsabläufe entwickelt.

Rail Vision bringt KI-gestützte Hinderniserkennung in den Bahnbetrieb

Rail Vision begegnet diesen Anforderungen mit spezialisierten Systemen zur Umgebungserkennung, die elektrooptische Sensoren mit unternehmenseigener künstlicher Intelligenz kombinieren. Die Lösung TrackScout wurde für den Güter- und Personenverkehr auf Hauptstrecken entwickelt und kann nach Unternehmensangaben potenzielle Hindernisse in Entfernungen von bis zu 2.000 Metern erkennen und klassifizieren. Für Industrie- und Güterbahnhöfe bietet Rail Vision die Systeme YardFlow und YardFlow Flex mit Erfassungsreichweiten von bis zu 200 Metern an. Die Systeme identifizieren potenzielle Gefahren wie Personen, Fahrzeuge und andere Hindernisse im Gleisbereich und liefern Echtzeitwarnungen zur Unterstützung des Betriebspersonals. Im Rangierbetrieb können optionale Bremsschnittstellen zudem in die Steuerungssysteme von Lokomotiven integriert werden, um aktive Eingriffe zu ermöglichen. Die Technologie ergänzt bestehende Eisenbahnsicherungs- und Zugsteuerungssysteme um eine zusätzliche Ebene der Echtzeit-Umgebungserkennung. Angesichts der zunehmenden Automatisierung des Schienenverkehrs bleibt die Erkennung von Hindernissen in Echtzeit sowohl für konventionelle als auch für autonome Züge von zentraler Bedeutung.

Berkshire-Hathaway-Tochter demonstriert die kommerzielle Integration von Rail Vision

Die Technologie von Rail Vision ist bereits über den US-Bahndienstleister Railserve in eine kommerziell eingeführte Sicherheitsplattform für den Eisenbahnbetrieb integriert. Railserve gehört zu Marmon Rail innerhalb der Unternehmensgruppe Berkshire Hathaway (Class B, ISIN: US0846707026). Im Juni 2026 gab Rail Vision bekannt, dass seine Technologie zur Umgebungserkennung in Rangierbahnhöfen, die inzwischen unter dem Namen YardFlow Flex vermarktet wird, in die Sicherheitsplattform YardGUARD von Railserve integriert wurde. Die Technologie von Rail Vision bildet eine Kernkomponente von WatchGUARD, das wiederum Bestandteil des umfassenderen YardGUARD-Systems ist. Die Integration ermöglicht die Erkennung von Hindernissen und die Erfassung der Betriebssituation in Echtzeit bei industriellen Rangierarbeiten. Dadurch erhält das Bahnpersonal zeitnah Informationen über potenzielle Gefahren. Diese kommerzielle Anwendung zeigt, wie KI-gestützte Umgebungserkennung in bestehende Eisenbahnbetriebsabläufe eingebunden werden kann. Für Rail Vision schafft die Zusammenarbeit eine kommerzielle Grundlage, um eine breitere Nachfrage zu adressieren, während Bahnbetreiber in zunehmend automatisierte und digital vernetzte Sicherheitssysteme investieren.

US-Branchentests stärken die Marktposition von Rail Vision

Rail Vision hat auch seine Aktivitäten im nordamerikanischen Hauptstreckengeschäft vorangetrieben. Am 10. November 2026 gab das Unternehmen bekannt, dass TrackScout eine Testphase im Rahmen des Technology Roadmap Program der Association of American Railroads erfolgreich abgeschlossen hat. Die Tests fanden innerhalb des von MxV Rail betreuten Programms für Zugsteuerung, Kommunikation und Betriebsabläufe statt und befassten sich mit Technologien, die für die Durchsetzung vorgeschriebener niedriger Fahrgeschwindigkeiten unter eingeschränkten Sicht- und Betriebsbedingungen relevant sind. Der Abschluss dieser Testphase stellt einen weiteren technischen Meilenstein für TrackScout dar und unterstützt den fortgesetzten Austausch mit der nordamerikanischen Güterverkehrsbranche. Zusammen mit der bestehenden Railserve-Integration verfügt Rail Vision damit über eine Grundlage, die kommerzielle Anwendungen im Rangierbetrieb und die Weiterentwicklung von Technologien zur Umgebungserkennung auf Hauptstrecken umfasst.

Bahnautomatisierung eröffnet Rail Vision neue kommerzielle Möglichkeiten

Die Bundesförderung von 16,2 Millionen US-Dollar in Missouri und der aktuelle Bericht des Congressional Research Service verdeutlichen den zunehmenden Trend zum autonomen Güterverkehr in den USA. Während Bahnbetreiber in automatisierte Systeme investieren, werden zuverlässige Hinderniserkennung und die Erfassung der Betriebssituation in Echtzeit zu immer wichtigeren Bestandteilen eines modernen Schienenverkehrs. Rail Vision (ISIN: IL0011475949) ist in diesem Bereich bereits mit KI-gestützten Systemen zur Umgebungserkennung, einer kommerziellen Integration über Railserve und jüngsten Fortschritten bei US-Branchentests aktiv. Das Produktportfolio mit TrackScout, YardFlow und YardFlow Flex deckt sowohl den Betrieb auf Hauptstrecken als auch industrielle Rangierbahnhöfe ab, während sich die Automatisierung im Eisenbahnsektor weiterentwickelt. Angesichts staatlicher Fördermittel und der zunehmenden Aufmerksamkeit des US-Kongresses für die Bahnautomatisierung hat Rail Vision bereits eine aktive kommerzielle und technologische Präsenz in Nordamerika aufgebaut.

Quellen

Federal Railroad Administration - FY 2025-2026 CRISI Project Selections, COLT Railroad Modernization Program, Oktober 2026

https://railroads.fra.dot.gov/sites/fra.dot.gov/files/2026-10/FY25-26%20CRISI%20Selection%20Project%20Summaries_PDFa.pdf

US-Abgeordneter Mark Alford - 16,2 Millionen US-Dollar für die Modernisierung der COLT Railroad, Oktober 2026

https://alford.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=1906

Congressional Research Service - Freight Rail Automation: Driverless Trains, Automated Inspections, and Other Technologies, aktualisiert am 17. November 2026

https://www.everycrsreport.com/reports/IF13282.html

FreightWaves - Autonomous Railcar Technology Earns $16M Federal Grant, 21. Oktober 2026

https://www.freightwaves.com/news/autonomous-railcar-technology-earns-16m-federal-grant

KBIA - New Grant Brings Autonomous Railcars to Columbia, 23. Oktober 2026

https://www.kbia.org/kbia-news/2026-10-23/new-grant-bring-autonomous-railcars-to-columbia

Rail Vision - Technology Integrated into Railserve's Commercially Launched Industrial Railyard Safety System, 3. Juni 2026

https://ir.railvision.io/news-releases/news-release-details/rail-vision-technology-integrated-railserves-commercially

Rail Vision - Successful Completion of US Rail Industry Testing Phase, 10. November 2026

https://railvision.gcs-web.com/news-releases/news-release-details/rail-vision-successfully-completes-us-rail-industry-testing

Rail Vision - Introduction of TrackScout and YardFlow Flex, 9. September 2026

https://ir.railvision.io/news-releases/news-release-details/rail-vision-introduces-trackscout-and-yardflow-flex-new-brand

Rail Vision - Launch of YardFlow for Industrial and Freight Railyards, 17. September 2026

https://ir.railvision.io/news-releases/news-release-details/rail-vision-launches-yardflowtm-its-leading-ai-perception

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ISIN: IL0011475949 / FSE: C8O

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