Berlin - Der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk äußert sich erstmals zu seinem Zerwürfnis mit Wolf Biermann. "Gerade erleben wir eine Huldigung, die er nicht verdient hat", sagte Kowalczuk dem "Tagesspiegel". Ein Mann, der für alles beißenden Spott übrig habe, sollte kein Säulenheiliger sein. Er müsste der Erste sein, dem das nicht gefalle. Ihm gebühre unsere Kritik als Zeichen unserer Hochachtung.



Der Liedermacher Biermann feiert dieses Jahr seinen 90. Geburtstag. Gerade läuft eine Dokumentation über sein Leben in den Kinos. "Im neuen Biermann-Film wird er mithilfe seiner Frau völlig unkritisch betrachtet", sagte Kowalczuk.



Grund des Streits sind die von Kowalczuk herausgegebenen Tagebücher von Biermann. "In der Biermann-Welt gibt es viele hochinteressante Personen, die aus dem Tagebuch-Band rausgeworfen wurden. Ich kann das alles aus persönlichen Gründen verstehen. Ich verstehe aber nicht, dass Wolf öffentlich sagt, dass die Auswahl allein meine gewesen sei." Die Streichungen seien erst im von ihm vorgelegten Manuskript massiv geworden, sagte Kowalczuk. Dinge aus den 80er-Jahren, aus den 70ern, Reflektionen über die 50er. Manches habe wesentliche Aspekte des widersprüchlichen Wolf Biermann gezeigt. Mitte Juni habe er der Familie Biermann deshalb geschrieben: "Ich bin nicht euer Hagiograf. Das gefiel ihnen nicht."



Generell sei es wichtig, alle Facetten von Biermanns Persönlichkeit zu betrachten. "Viele Männerbiografien im 20. Jahrhundert haben Schattenseiten. Wie alt war Sibylle Havemann und wie alt Wolf, als er mit ihr zusammenkam? Als Wolf Pamela kennenlernte, war sie 19 und er 43. Da stehen uns generell und unabhängig von Biermann noch Debatten bevor."



Ilko-Sascha Kowalczuk, 59, ist Historiker und Publizist zur DDR-Geschichte. Seine Bücher über den Volksaufstand am 17. Juni 1953, die friedliche Revolution 1989 sowie seine Biografie des ersten SED-Partei- und Staatschefs Walter Ulbricht gelten als Standardwerke.





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