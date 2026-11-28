Berlin - Der SPD-Parlamentsgeschäftsführer Dirk Wiese sieht den Rentenvorschlag von Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) auch auf einer Linie mit den CDU-Ministerpräsidenten. Die Vorschläge seien richtig, sagte Wiese der "Rheinischen Post". Sie berücksichtigten die Interessen der Wirtschaft, etwa bei der weiteren Ermöglichung der Blockaltersteilzeit.



Zudem seien sie eine "pragmatische Lösung" bei den Minijobs und eine "Anerkennung von Lebensleistung". Gerade Letzteres wünschten sich eine Mehrheit der Bürger und auch zahlreiche Ministerpräsidenten der Union, so Wiese weiter.



Zugleich drängte Wiese auf einen Kabinettsbeschluss noch vor Weihnachten. "Von daher sollten wir das jetzt auch so vor Weihnachten im Kabinett beschließen und dann im Bundestag im ersten Quartal 2027 zügig zum Abschluss bringen", sagte er.



Auch Niedersachsens Ministerpräsident und SPD-Landeschef Olaf Lies stärkte Schweitzer (SPD) den Rücken. "Der Entwurf liegt auf dem Tisch, und das ist gut so. Er bringt Positionen zusammen, die lange weit auseinanderlagen, und ist damit eine tragfähige Grundlage für die weitere Diskussion", sagte Lies der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz). Zuvor hatte die Union scharfe Kritik an Schweitzers Vorstoß geübt.



Angesichts der verhärteten Fronten rief Lies die Beteiligten in Berlin zu Besonnenheit auf. "Gerade weil es um die Alterssicherung von Millionen Menschen geht, kommt es jetzt darauf an, dass alle Beteiligten in die vereinbarten Abläufe zurückkehren und wir diese Diskussion in einem geordneten Verfahren führen. Das braucht Ruhe", sagte er der noz. Mit Blick auf das Tempo bei den Verhandlungen mahnte der SPD-Politiker: "Gute Ergebnisse entstehen nicht durch Tempo, sondern durch Verlässlichkeit, und die erwarten die Menschen bei der Rente mehr als alles andere."



Schweitzer hatte seinen Gesetzentwurf trotz fehlender Einigung mit den Unterhändlern der Union vorgestellt. Das Papier sieht unter anderem vor, die abschlagsfreie Frührente nach 45 Beitragsjahren im Kern zu erhalten, den Kreis der Berechtigten jedoch einzuschränken, indem Phasen mit Arbeitslosengeld, Krankengeld oder Minijobs nicht mehr angerechnet werden. Zudem sollen die Altersgrenzen bei allen Rentenarten an die steigende Lebenserwartung gekoppelt und ab 2028 eine verpflichtende Kapitalrente sowie eine Rentenversicherungspflicht für Minijobber und neue Selbstständige eingeführt werden.





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