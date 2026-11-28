Berkshire Hathaway setzt auch unter seinem neuen CEO Greg Abel auf die bewährte Investmentstrategie von Warren Buffett. Im dritten Quartal 2026 kaufte der US-Konzern eigene Aktien im Wert von 9,6 Milliarden US-Dollar zurück. Die Strategie fällt in eine Phase einer positiven Kursentwicklung: Die B-Aktie legte seit Beginn der zweiten Jahreshälfte um mehr als 20 Prozent zu und notierte zuletzt bei 580,79 Dollar und damit nicht allzu weit von ihrem Allzeithoch ...

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