Berkshire Hathaway setzt auch unter seinem neuen CEO Greg Abel auf die bewährte Investmentstrategie von Warren Buffett. Im dritten Quartal 2026 kaufte der US-Konzern eigene Aktien im Wert von 9,6 Milliarden US-Dollar zurück. Die Strategie fällt in eine Phase einer positiven Kursentwicklung: Die B-Aktie legte seit Beginn der zweiten Jahreshälfte um mehr als 20 Prozent zu und notierte zuletzt bei 580,79 Dollar und damit nicht allzu weit von ihrem Allzeithoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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