Dresden - Nach dem Votum des BSW-Bundesparteitags in Dresden gegen eine schärfere Angrenzung zur AfD sieht der Linken-Politiker Dietmar Bartsch das endgültige Scheitern der Partei nahen.



"Das Ende des BSW als relevante Kraft ist absehbar", sagte Bartsch der "Rheinischen Post". Bartsch ergänzte, für ihn sei unvorstellbar gewesen, dass das BSW verlängerter Arm der AfD werde. Die Partei sei nicht in den Bundestag eingezogen, zudem an der Fünf-Prozent-Hürde in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Hamburg, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gescheitert. "Ein absehbares Trauerspiel", so der frühere Fraktionschef der Linken im Bundestag.



Auf dem BSW-Parteitag stimmte die Mehrheit der rund 600 Delegierten gegen einen Antrag mehrerer Gründungsmitglieder zur schärferen Abgrenzung von der AfD. Anschließend erklärten noch vor Ort mehrere Delegierte, aus der Partei austreten zu wollen - darunter wohl auch Klaus Ernst.





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