Nach den Turbulenzen rund um Konzernchef Jensen Huang rückt bei NVIDIA nun eine persönliche Verbindung zwischen der ehemaligen Vertriebsspitze und dem Großkunden Super Micro Computer in den Fokus. Während Ratingagenturen und Short-Seller genauer hinschauen, zeigen sich Wall-Street-Analysten weiterhin zuversichtlich. Wie viel Risiko steckt für Anleger in der aktuellen Debatte?Möglicher Interessenkonflikt im Vertrieb sorgt für Aufsehen Laut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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