Nach den Turbulenzen rund um Konzernchef Jensen Huang rückt bei NVIDIA nun eine persönliche Verbindung zwischen der ehemaligen Vertriebsspitze und dem Großkunden Super Micro Computer in den Fokus. Während Ratingagenturen und Short-Seller genauer hinschauen, zeigen sich Wall-Street-Analysten weiterhin zuversichtlich. Wie viel Risiko steckt für Anleger in der aktuellen Debatte?Möglicher Interessenkonflikt im Vertrieb sorgt für Aufsehen Laut ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.