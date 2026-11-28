Berlin - Grünen-Chefin Franziska Brantner nimmt den Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, gegen den jüngsten Angriff der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel in Schutz.



"Dass sich ausgerechnet die AfD als Schutzmacht jüdischen Lebens aufspielt und gleichzeitig versucht, den Zentralrat als fremdgesteuert zu diffamieren, ist an Zynismus nicht zu überbieten", sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".



"Eine Partei, deren Spitzenpersonal die Verbrechen des Nationalsozialismus relativiert, eine erinnerungspolitische Wende fordert und den gesellschaftlichen Konsens über unsere historische Verantwortung angreift, ist keine Schutzmacht jüdischen Lebens. Sie ist eine Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die offene Demokratie." Brantner ergänzte: "Wir stehen geschlossen an der Seite des Zentralrats der Juden. Die jüdische Gemeinschaft braucht keine selbsternannten Fürsprecher, sondern Respekt für ihre Stimme und Selbstbestimmung."



Weidel hatte im Podcast "Zur Wahrheit gehört..." der "Welt" gesagt: "Die AfD ist die einzige - und das sage ich hier mit voller persönlicher Überzeugung -, die AfD ist die einzige und letzte Schutzmacht jüdischen Lebens in Deutschland." Auf Nachfragen, warum dann der Zentralrat vor der AfD warne, sagte Weidel: "Er wird fremdgesteuert von der CDU, er wird als Waffe gegen die AfD permanent eingesetzt."





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