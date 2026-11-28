Dresden - Die Staatsanwaltschaft Dresden und die Polizeidirektion Dresden ermitteln gegen 87 Angehörige der Gruppierung Ultras Dynamo wegen des Verdachts der Bildung beziehungsweise mitgliedschaftlicher Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung.



Die Polizeidirektion Dresden teilte am Samstag mit, dass seit dem Nachmittag umfangreiche Exekutivmaßnahmen laufen. Ausgangspunkt seien Erkenntnisse aus mehreren vorangegangenen Strafverfahren; die mutmaßlichen Straftaten stünden teilweise im Zusammenhang mit Fußballspielen, seien aber auch unabhängig davon geplant und begangen worden.



In Umsetzung von Beschlüssen des Amtsgerichts Dresden erfolgten Durchsuchungen in Wohnungen und weiteren Objekten in Dresden sowie punktuell an anderen Orten in Sachsen. Ziel sei die Sicherung von Beweismitteln. Der Einsatz begann planmäßig nach Beendigung des Spiels der SG Dynamo Dresden gegen den FC St. Pauli. Am Rande des Rudolf-Harbig-Stadions umstellten Einsatzkräfte etwa 450 potenzielle Mitglieder und Unterstützer der Gruppierung. Deren Identitäten sollen festgestellt und auf eine Mitgliedschaft in der Gruppierung Ultras Dynamo überprüft werden; zudem sollen Beweismittel für eine Zugehörigkeit gesichert werden.



Die Polizeidirektion Dresden wird durch Einsatzkräfte des Bundes und anderer Länder unterstützt. Vertreter der Staatsanwaltschaft Dresden begleiten die strafprozessualen Maßnahmen. Die polizeilichen Maßnahmen dauern derzeit noch an.





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