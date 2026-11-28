Berlin - Nach den jüngsten Drohnenangriffen der Ukraine auf russische Schiffe vor Libyen und in der Ostsee hat der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Adis Ahmetovic, vor einer geografischen Ausweitung des Ukrainekriegs gewarnt. "Wir stehen an der Seite der Ukraine, die sich gegen den russischen Angriffskrieg verteidigt. Bei militärischen Einsätzen im Ostseeraum ist zugleich besondere Umsicht geboten, müssen die Sicherheit der Anrainer und die freie Schifffahrt gewahrt bleiben", sagte Ahmetovic dem "Spiegel". Eine geografische Ausweitung des Kriegs müsse man verhindern und "die diplomatischen Bemühungen um sein Ende verstärken".



Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Jürgen Hardt (CDU), verteidigte das Recht der Ukraine, gegen russische Kriegsschiffe oder Waffentransporte vorzugehen. "Ich glaube nicht, dass es das Ziel Kyjiws ist, den Konflikt umfassend auszuweiten, das wäre auch nicht im europäischen Interesse", sagte er. Das Vorgehen der Ukraine gegen militärische Ziele Russlands treibe die Kriegskosten für Russland hoch und führe Moskau vor Augen, dass ein militärischer Erfolg alles andere als realistisch sei. "Das ist eine wichtige Voraussetzung für eine Verhandlungslösung", so der CDU-Politiker weiter.



Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Thomas Röwekamp (CDU), plädierte dafür, der Ukraine keine Einschränkungen beim Kampf gegen Russland aufzuerlegen. "Russland hat den Krieg begonnen und trägt die Verantwortung für seine Ausweitung - nicht die Ukraine", sagte Röwekamp. Aus seiner Sicht müssten die Ukrainer "die Möglichkeit haben, auch russische militärische Infrastruktur und Versorgungsschiffe anzugreifen, sofern diese für den russischen Angriffskrieg eingesetzt werden".



Der CDU-Politiker sieht die Lage anders als die Bundesregierung. "Wer Kyjiw jetzt öffentlich zur Zurückhaltung mahnt, sendet das falsche Signal und läuft Gefahr, dem Aggressor einen Schutzraum für seine Kriegslogistik zu eröffnen", so Röwekamp. Selbstverständlich müsse dabei das internationale Recht und die Sicherheit der zivilen Schifffahrt gewahrt bleiben. Trotzdem sieht er die Aufgabe Berlins darin, "die Ukraine zu unterstützen und nicht ihre legitime Selbstverteidigung durch politische Warnungen aus Berlin einzuschränken".



In der Bundesregierung sorge man sich schon länger vor einem Szenario, wonach die Ukraine den Krieg gegen Russland verstärkt auch in die Ostsee tragen könnte, berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf Sicherheitskreise. "Eine Ausweitung der Kampfzone auf die Ostsee birgt ein unkalkulierbares Risiko einer Eskalation des Kriegs", hieß es. Die Bundesregierung habe deswegen in den vergangenen Wochen auf verschiedenen Ebenen bei der ukrainischen Seite auf Zurückhaltung gedrängt, berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf eigene Informationen.



Zuletzt hatte die Ukraine die Verantwortung für Drohenangriffe auf eine russische Korvette im libyschen Bengasi und auf einen russischen Cargo-Frachter im finnischen Meerbusen in der Ostsee übernommen.





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