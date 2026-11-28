Berlin - Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Stephan Brandner, bezweifelt nach dem Parteitagsbeschluss des BSW, sich nicht stärker von der AfD abzugrenzen, dass die Partei verlässlich ist. Das BSW sei "nach wie vor tief gespalten", sagte Brandner der "Rheinischen Post". Ob und inwieweit man sich also auf das Beschlossene verlassen könne, bleibe abzuwarten.



Der Beschluss sei zudem eine demokratische Selbstverständlichkeit. Daher sei das "grundsätzlich gut für die parlamentarische Demokratie in Deutschland", so der AfD-Politiker weiter.



Niemand wisse allerdings, wofür die Partei stehe. "Aus meiner Sicht ist das Projekt BSW schon jetzt mausetot. Wer vernünftige Politik will, muss zwingend AfD wählen, wer das nicht will, wählt irgendeine andere Partei, da ist es egal, welche", sagte Brandner.





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