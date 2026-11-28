Stuttgart - Am 11. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga haben sich der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt mit einem 2:2 unentschieden getrennt.



In der 42. Minute erzielte Grischa Prömel das Führungstor für die Gastgeber. Nach einem Eröffnungspass von Jamie Leweling hatte VfB-Stürmer Ermedin Demirovic das Leder an der Mittellinie mit dem ersten Kontakt zu seinem Teamkollegen Prömel weitergeleitet, der anschließend frei vor Frankfurts Torhüter Noah Atubolu auftauchte und per Flachschuss aus etwa 18 Metern ins rechte untere Eck vollendete.



Kurz darauf erzielte Ansgar Knauff in der 2. Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte den Ausgleichstreffer für die Gäste. Ein Eckball von der linken Seite von Fares Chaibi war rechts im Strafraum bei Knauff gelandet, der sofort wuchtig abzog. Sein Schuss wurde noch von VfB-Stürmer Deniz Undav unhaltbar abgefälscht und landete anschließend im linken Eck.



Kurz nach der Halbzeitpause erzielte Luca Jaquez in der 53. Minute den erneuten Führungstreffer für den VfB. Ein Eckball der Schwaben von der linken Seite war bei Undav gelandet, der den Ball anschließend von rechts vor den Fünfmeterraum flankte, wo Jaquez in die Höhe stieg und das Leder unbedrängt unter die Latte köpfte.



In der 62. Minute erzielte Younes Ebnoutalib den Ausgleichstreffer für die Eintracht. Vom rechten Flügel aus hatte Frankfurts Mittelfeldspieler Ansgar Knauff den Ball vor die rechte Ecke des Fünfmeterraums zu seinem Teamkollegen Jonathan Burkardt gepasst, der die Kugel anschließend direkt zu Ebnoutalib weiterleitete, der aus kurzer Distanz ins rechte untere Eck vollendete.



Durch das Unentschieden bleibt der VfB vorerst auf dem 8. Tabellenplatz, während Frankfurt auf dem 7. Rang verharrt.





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