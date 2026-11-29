Berlin - Nach dem Beschluss des BSW-Parteitages in Dresden, sich nicht stärker von der AfD abzugrenzen, übt die Union scharfe Kritik. "Das BSW macht sich ganz offensichtlich zu einem bloßen Anhängsel und Mehrheitsbeschaffer der AfD", sagte der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Günter Krings (CDU), der "Rheinischen Post".



Was in Sachsen-Anhalt eingeübt werde, "würde auch in anderen Ländern nachgespielt werden, falls das BSW auch dort die Chance haben sollte, einer immer radikaler werdenden AfD an die Macht zu bringen." Ein eigenständiger Kurs der Wagenknecht-Partei sei längst nicht mehr zu erkennen. "Das alles wird die Partei sehr bald zerreißen", so der CDU-Politiker.





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