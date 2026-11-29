Wolfsburg - Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) hat den Umgang der VW-Konzernführung mit der Belegschaft scharf kritisiert und verlangt die Fortführung des gestoppten Modernisierungsprogramms "Gamechanger". "Alle Tarifverträge zu kündigen und das auf den Tisch zu knallen, ist keine Art des Umgangs", sagte Lies der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Montagsausgabe).



Deshalb erwarte er vom Vorstand, "wieder zu einer vernünftigen Form des Miteinanders zurück zu finden." Lies vertritt das Land Niedersachsen im VW-Aufsichtsrat.



Niedersachsens Ministerpräsident forderte Investitionen statt einseitiger Einschnitte. "Wir müssen in zukunftsfähige Produktionsmodelle investieren, statt ausschließlich Einschnitte bei den Beschäftigten zu verlangen", sagte er und stellte sich mit Nachdruck hinter das auf Eis liegende "Gamechanger"-Projekt in Wolfsburg. "Damit können wir in Deutschland wesentlich effizienter und damit günstiger produzieren und deshalb darf es nicht sterben. Es muss kommen", so der SPD-Politiker weiter. Mit der neuen Produktionslinie, die VW aus Kostengründen gestoppt hat, soll in den 30er-Jahren der elektrische Golf gebaut werden. "Der ID Golf muss ein Zukunftsprojekt für Wolfsburg sein", sagte Lies.



Die Lage in Teilen der Autoindustrie sei "nicht schwierig, sie ist dramatisch", sagte Lies mit Verweis auf Überkapazitäten und Kostendruck aus China, ergänzte aber: "Ich brauche keine Unternehmensführung, die um Hilfe ruft. Ich brauche eine Unternehmensleitung, die für Lösungen sorgt." Dafür müsse man auch einhalten, was man zugesagt habe.



Die geplante Lockerung des EU-Verbrennerverbots, die im Dezember in Brüssel beschlossen werden soll, verteidigte er. "Wenn wir sehen, dass wir bis 2035 nicht alle Fahrzeuge auf Batterieantrieb umstellen können und es danach noch einen Markt für Verbrenner gibt, brauchen wir eine Antwort", so der niedersächsische Ministerpräsident. Es müssten 90 bis 95 Prozent erreicht werden, der Rest lasse sich etwa über grünen Stahl kompensieren. "Das ist klüger als Schwarz oder Weiß", sagte Lies der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



Ob nach 2035 noch fünf oder zehn Prozent Verbrenner verkauft werden dürften, sage nichts darüber aus, wie konsequent VW heute auf Elektromobilität setze, hob Lies hervor. Es werde auch danach Fahrzeuge geben, die als Plug-in-Hybride oder mit Range Extender interessant blieben.





© 2026 dts Nachrichtenagentur