Los Angeles - Mike Love, Mitbegründer der Beach Boys, ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 85 Jahren, wie seine Sprecherin mitteilte.



Love, der in den frühen 1960er Jahren zusammen mit seinen Cousins, den Wilson-Brüdern, die Band gründete, war bekannt für seine Rolle als Frontmann und Co-Autor zahlreicher Hits wie "Surfin' USA" und "California Girls". Love war als Leadsänger und lieh vielen der Hits der Beach Boys seine Stimme.



Trotz Spannungen innerhalb der Band, insbesondere mit Brian Wilson, blieb Love eine zentrale Figur und erwarb in den 1990er Jahren die Rechte am Namen der Beach Boys. Neben seiner musikalischen Karriere war Love auch für seine juristischen Auseinandersetzungen bekannt, darunter ein erfolgreicher Rechtsstreit, der ihm Co-Credits für zahlreiche Songs einbrachte.





© 2026 dts Nachrichtenagentur