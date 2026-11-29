Magdeburg - Der Grünen-Landeschef von Sachsen-Anhalt, Dennis Helmich, wirft dem Linken-Bundesvorsitzenden Luigi Pantisano vor, eigene Parteiinteressen über die Verhinderung einer AfD-Regierung zu stellen.



"Was für eine bodenlose Bankrotterklärung von Luigi Pantisano. Nicht der demokratische Schulterschluss stärkt die AfD, sondern die Unfähigkeit, angesichts einer drohenden rechtsextremen Machtübernahme über den eigenen Parteitellerrand hinauszuschauen", sagte Helmich dem "Spiegel". Wer den Kampf gegen Rechts zum Markenkern seiner Partei erkläre, im entscheidenden Moment aber die eigenen Parteiinteressen über die gemeinsame demokratische Verantwortung stelle, mache sich unglaubwürdig. "Diese Borniertheit ist brandgefährlich für Sachsen-Anhalt. Man kann nur hoffen, dass seine Genossen aus Sachsen-Anhalt ihre Ohren bei dieser Wortmeldung auf Durchzug gestellt haben."



Anlass ist eine Äußerung Pantisanos am Wochenende beim Linken-Landesparteitag in Magdeburg. Er hatte gesagt, die Suche nach einer überparteilichen Lösung stärke letztlich die AfD.





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