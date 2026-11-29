Düsseldorf - Nach der historischen Niedrigwasserphase fordert Nordrhein-Westfalens Umwelt- und Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) einen "Maßnahmenplan Rhein 2050".



Dazu sollten Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) und Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) eine Expertengruppe unter Beteiligung der Rheinanlieger-Länder einrichten: "Es wurde viel zu lange ideologisch darüber gestritten, ob wir den Rhein ausbauen oder ihm mehr natürliche Dynamik ermöglichen müssen", sagte Krischer dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Die Klimakrise zeige, dass man beides brauche: mehr natürliche Rückhalteräume für Wasser und zugleich eine gezielte Optimierung der Fahrrinne an einzelnen Stellen, damit das umweltfreundliche Binnenschiff zuverlässig fahren könne.



Im Kern gehe es darum, das Rheineinzugsgebiet zu einem Schwamm zu entwickeln, so Krischer. "Es soll bei Starkregen Wasser aufnehmen und zurückhalten, um es in Dürreperioden langsam wieder abzugeben."





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