München - Die Verletzungssituation beim FC Bayern München spitzt sich immer weiter zu. Wie der Rekordmeister am Sonntag mitteilte, hat sich Konrad Laimer im Bundesliga-Spiel beim Hamburger SV am Samstag eine Sehnenluxationsverletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen. Der österreichische Nationalspieler muss demnach operiert werden und fällt "bis auf Weiteres" aus.



Damit fehlt dem Bundesligisten eine weitere Stammkraft längerfristig. Derzeit muss der Klub bereits unter anderem auf Stürmer Harry Kane, Kapitän Manuel Neuer, Serge Gnabry, Alphonso Davies sowie Jamal Musiala verzichten. Die Ausfälle haben sich auch sportlich bereits bemerkbar gemacht. Zuletzt sprangen für die Münchner in der Liga gegen Köln und Hamburg nur zwei Unentschieden heraus. In der Champions League erlitt das Team zudem in Lille seine erste Saison-Niederlage.





© 2026 dts Nachrichtenagentur