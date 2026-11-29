Berlin - CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann hat den Vorschlag von Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) für eine Rentenreform als "unabgestimmt" kritisiert und den Minister aufgefordert, sich um einen Konsens zu bemühen.



"Der Arbeitsminister hat mit seinem unabgestimmten Gesetzentwurf für Bewegung gesorgt, doch damit ist seine Arbeit nicht getan", sagte Hoffmann den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. "Er muss dafür sorgen, dass daraus ein Gesetzentwurf der Bundesregierung werden kann." Scharf wendet sich Hoffmann gegen die geplante Abschaffung der Rentenbefreiung bei Minijobs: "Auch beim Thema Minijobs sehen wir Klärungsbedarf. Es gibt Branchen, die ohne Minijobs schlicht nicht funktionieren. Eine Regelung, bei der die Minijobs nur als Phantom erhalten bleiben, während sie über die Abgabenschraube de facto abgeschafft werden, können wir nicht mittragen", sagte er.



Hoffmann signalisierte allerdings keine grundsätzliche Ablehnung von Schweitzers Vorschlag zur Reform der sogenannten Rente mit 63. Knüpfte dies aber an eine finanzielle Entlastung an anderer Stelle. "Wenn Herr Schweitzer die Rente nach 45 Beitragsjahren weitgehend beibehalten möchte, dann bedeutet das erstmal eine weitere Belastung der jungen Generation. Ich erwarte einen seriösen Vorschlag, wie Herr Schweitzer das System an anderer Stelle finanzwirksam entlasten will", sagte Hoffmann.



Der CSU-Politiker erinnert gleichzeitig an die Vereinbarung in der Koalition. "In der Koalition hatten wir bisher verabredet: Härtefälle ja, Regelfälle nein. Diese historische Rentenreform kann nur als Gesamtkunstwerk gelingen und nicht, indem man einen wesentlichen Baustein zulasten der Jungen herausbricht, ohne eine andere Entlastung hinzuzufügen."





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