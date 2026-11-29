Jensen Huangs Rückkehr an die Nvidia-Spitze machte den Kursverlust der Vorwoche an einem einzigen Handelstag wett. Nach einem Minus von 22,9 Prozent sprang die Aktie am Montag um 31,5 Prozent. Nvidia ist der drittschwerste Wert im S&P 500. Entsprechend kräftig fiel die Reaktion im Index aus. Er gewann am Montag 4,7 Prozent und beendete die verkürzte Thanksgiving-Woche mit einem Plus von 5,6 Prozent. Für den breiten Markt sieht die Bilanz über beide Wochen deutlich schwächer aus. Der S&P 500 hatte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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