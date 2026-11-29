Bern - Die Schweiz erhält ein in der Verfassung verankertes landesweites Verkaufs- und Verwendungsverbot für Feuerwerkskörper, die Lärm erzeugen. Gemäss der ersten Hochrechnung von gfs.bern im Auftrag der SRG haben die Stimmenden die Feuerwerksinitiative mit 61% Ja-Stimmen angenommen. Das voraussichtliche Ja von Volk und Ständen zur Initiative «Für eine Einschränkung von Feuerwerk» kommt nicht überraschend. Sowohl die letzte Umfrage der SRG als auch ...

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