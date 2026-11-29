Bern - Die Mitte-Partei scheitert mit ihrer Fairness-Initiative an der Urne. Gemäss der ersten Hochrechnung von gfs.bern im Auftrag der SRG von 12.30 Uhr lehnen die Stimmberechtigten die Vorlage mit 59% Nein-Stimmen ab. Mit der Initiative «Ja zu fairen Bundessteuern auch für Ehepaare - Diskriminierung der Ehe endlich abschaffen» oder kurz Fairness-Initiative wollte die Mitte-Partei die Diskriminierung von Verheirateten bei der direkten Bundessteuer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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