Bern - Die vom Parlament gelockerten Regeln für Waffenexporte werden umgesetzt. Gemäss der ersten Hochrechnung von gfs.bern im Auftrag der SRG haben die Stimmenden das revidierte Kriegsmaterialgesetz mit 54% Ja-Stimmen angenommen. Die letzten Umfragen im Auftrag der SRG sowie von Tamedia und «20 Minuten» hatten für die Vorlage ein knappes Resultat erwarten lassen. Dies bestätigte sich am Sonntagmittag, als die Meinungsforscher zunächst noch keine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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