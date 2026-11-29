Bern - Die Mehrwertsteuer wird für die Finanzierung der 13. AHV-Rente nicht erhöht. Gemäss der ersten Hochrechnung des Forschungsinstituts gfs.bern im Auftrag der SRG von 12.30 Uhr wird die Verfassungsänderung mit 55% Nein-Stimmen abgelehnt. Im kommenden Monat erhalten alle Rentnerinnen und Rentner zum ersten Mal eine 13. AHV-Rente. Nach dem Nein vom Sonntag ist diese Milliarden-Mehrausgabe der AHV nicht gegenfinanziert. Damit wird der AHV-Fonds ...

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