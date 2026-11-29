Bern - Die Schweizer haben sich in einer Volksabstimmung für ein Böllerverbot ausgesprochen. Laut ersten Hochrechnungen des Instituts GfS Bern votierten am Sonntag 61 Prozent der Teilnehmer für und 39 Prozent gegen die Vorlage zur Feuerwerksinitiative.



Die Initiative sieht vor, den Verkauf und das Abbrennen von lärmerzeugenden Feuerwerkskörpern unter wenigen Ausnahmen landesweit zu verbieten. Zur Begründung wurden Tier-, Natur- und Umweltschutz angeführt. Im Gesetzgebungsverfahren muss allerdings noch geklärt werden, welche Feuerwerkskörper genau betroffen sind. Das Verbot muss innerhalb von zwei Jahren umgesetzt werden. Der Bundesrat und das Parlament hatten die Initiative zur Ablehnung empfohlen.



Neben der Feuerwerksinitiative stimmten die Schweizer am Sonntag auch über eine Lockerung bei Waffenexporten ab. Hier sprachen sich laut ersten Hochrechnungen des Instituts GfS Bern am Sonntag 54 Prozent der Teilnehmer für und 46 Prozent gegen die Vorlage aus. Diese sieht vor, dass Kriegsmaterial unter Umständen neu an einen Partnerstaat geliefert werden darf, selbst wenn dieser in einen bewaffneten Konflikt verwickelt ist.



Die "Initiative gegen die Heiratsstrafe" wurde hingegen mit 59 zu 41 Stimmen klar abgelehnt. Sie sah vor, dass die Einkommen eines Ehepaars für die direkte Bundessteuer weiterhin zusammengerechnet werden sollten. Hintergrund ist die Entscheidung, ab 2032 alle Steuerpflichtigen individuell zu besteuern. Gescheitert ist darüber hinaus eine Initiative zur Teilfinanzierung der 13. Monatsrente für Ruheständler mithilfe einer Erhöhung der Mehrwertsteuer: Hier stimmten laut ersten Hochrechnungen 45 Prozent mit Ja und 55 Prozent mit Nein.





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