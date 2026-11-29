Köln - Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, wirft Teilen der deutschen Wirtschaft mangelnden Unternehmergeist vor. "Manche Unternehmen haben sich angewöhnt, Lieferzettel an die Politik zu schreiben", sagte Hüther dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Montagsausgabe). "Die Produktpalette eines Unternehmens macht nicht die Politik."



Als Beispiel nannte er die Autoindustrie. Auf ein normales vollelektrisches Auto müsse man derzeit viele Monate warten, obwohl die Nachfrage da sei. Der Industrie sei offensichtlich der rechtzeitige Umbau ihrer Kapazitäten nicht gelungen. Die Wirtschaft müsse zurückkehren zu dem, was Unternehmertum ausmache: "Risiken tragen und investieren, gerade wenn es schwierig ist."



Von der Politik verlangt Hüther, die Infrastruktur für die Energiewende zügig auszubauen. Nötig seien das Wasserstoffkernnetz, eine schnelle Elektrifizierung, neue Stromnetze und mehr Speicher. "Das tut die Politik aber nicht hinreichend", sagte Hüther. Die Klimapolitik laufe zeitlich nicht abgestimmt mit der Infrastruktur- und Industriepolitik. Zur Finanzierung des teuren Netzausbaus schlägt er ein langfristiges Amortisationskonto vor.



Bei den Subventionen setzt Hüther auf pauschale Kürzungen nach dem Rasenmäherprinzip. Man solle "15 Prozent überall kürzen, wenn nicht 20 Prozent", sagte er. "Wenn man anfängt, Einzelkämpfe mit jeder Lobby zu führen, kommt man nicht durch." Das gelte genauso für den öffentlichen Dienst.





© 2026 dts Nachrichtenagentur