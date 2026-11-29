Bern - Die vom Parlament gelockerten Regeln für Waffenexporte werden umgesetzt. Gemäss der zweiten Hochrechnung von gfs.bern im Auftrag der SRG haben 54 Prozent der Stimmenden das revidierte Kriegsmaterialgesetz angenommen. Die letzten Umfragen im Auftrag der SRG sowie von Tamedia und «20 Minuten» hatten für die Vorlage ein knappes Resultat erwarten lassen. Dies bestätigte sich am Sonntagmittag, als die Meinungsforscher zunächst noch keine offizielle ...

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