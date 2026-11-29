Bern - Die Mehrwertsteuer wird für die Finanzierung der 13. AHV-Rente nicht erhöht. Gemäss der zweiten Hochrechnung des Forschungsinstituts gfs.bern im Auftrag der SRG haben 55 Prozent der Stimmenden ein Nein zur Vorlage in die Urne gelegt. Lukas Golder, Politologe bei gfs.bern, sprach von einer deutlichen Niederlage für Bundesrat und Parlament. Für die Finanzierung der 13. AHV-Rente, die im Dezember erstmals ausbezahlt wird, müsse eine Lösung gesucht ...

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