Bern - Die Schweiz erhält ein in der Verfassung verankertes landesweites Verkaufs- und Verwendungsverbot für Feuerwerkskörper, die Lärm erzeugen. Gemäss der zweiten Hochrechnung von gfs.bern im Auftrag der SRG haben die Stimmenden die Feuerwerksinitiative mit 61% Ja-Stimmen angenommen. Das voraussichtliche Ja von Volk und Ständen zur Initiative «Für eine Einschränkung von Feuerwerk» kommt nicht überraschend. Sowohl die letzte Umfrage der SRG als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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