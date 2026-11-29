Berlin - In der Union zeichnet sich massiver Widerstand gegen die Rentenpläne von Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) ab.



Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion und Chef der Jungen Union (JU), Johannes Winkel, kritisiert den vorgelegten Gesetzentwurf zur Reform der Rentenversicherung im "Handelsblatt": Der Entwurf setze die Empfehlungen der Rentenkommission "nur einseitig um". Abweichungen gebe es vor allem dort, wo vereinbart worden sei, Kosten zu dämpfen. Winkel zog den Schluss: "Daher muss der Entwurf grundlegend überarbeitet werden."



Auch der Chef der Jungen Gruppe im Bundestag und Vizechef der JU, Pascal Reddig, übte scharfe Kritik. In einem Gastbeitrag für das "Handelsblatt" schreibt er gemeinsam mit Jörg Rocholl, Präsident der Businessschule ESMT und Mitglied der Rentenkommission, Ziel der Kommission sei es gewesen, Lasten und Risiken fair zwischen den Generationen zu verteilen. Der Entwurf werde "dem Anspruch nicht gerecht" und "bürdet die Lasten zu sehr der jüngeren Generation auf". Reddig und Rocholl attestieren: "Es fehlen nahezu alle wesentlichen Empfehlungen, die das System generationengerecht und finanzierbar machen."



Zuvor hatte bereits der Wirtschaftsflügel der Union massive Kritik am Entwurf geübt. Die Vorsitzende der Mittelstandsunion und Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung, Gitta Connemann, nannte es im "Handelsblatt" "Stückwerk".





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