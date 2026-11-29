Eine Stellungnahme des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv Bern - Der Schweizerische Gewerbeverband sgv begrüsst die Ablehnung der unbefristeten Mehrwertsteuererhöhung zur teilweisen Finanzierung der 13. AHV-Rente. Dieses Nein verhindert eine zusätzliche Belastung für die KMU und die Bevölkerung. Der Bundesrat muss dem Parlament nun rasch eine echte Strukturreform der AHV vorlegen, die die Finanzierung der 13. AHV-Rente einbezieht. Die vorgeschlagene ...

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