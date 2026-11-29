Bern - Der Schweizer Souverän hat die Feuerwerksinitiative angenommen. Diesen Entscheid gilt es zu respektieren. Aus Sicht des Schweizerischen Gewerbeverbandes ist es bedauerlich, dass damit zusätzliche Regulierung und Bürokratie in Kauf genommen werden. Die Nachteile der Initiative wurden von den Befürwortern heruntergespielt und beschwichtigt. Umso mehr muss das Parlament die Initiative möglichst unbürokratisch und pragmatisch umsetzen. Bürokratie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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