Bern - Die Mehrwertsteuer wird für die 13. AHV-Rente nicht erhöht. Das steht fest, nachdem die nötige Verfassungsänderung das Ständemehr verpasst hat. Gemäss Hochrechnung des Forschungsinstituts gfs.bern im Auftrag der SRG haben 55 Prozent der Stimmenden ein Nein eingelegt. 16 Kantone waren kurz vor 14.00 ausgezählt, und 15 von ihnen lehnten die Vorlage ab. Lediglich Neuenburg stimmte mit 51 Prozent zu. Dieser Westschweizer Kanton hatte vor knapp ...

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