Bern - In der Schweiz wird das Steuersystem nicht schon wieder angepasst. Von den bisher 16 ausgezählten Kantonen haben nur zwei die Fairness-Initiative zur Abschaffung der Heiratsstrafe angenommen. Damit steht fest, dass das Volksbegehren am Ständemehr gescheitert ist. Nur in den Kantonen Appenzell Innerrhoden und Glarus wurde das von der Mitte-Partei zustande gekommene Volksbegehren angenommen. Dies knapp mit 51,1 zu 48,9 Prozent respektive mit ...

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