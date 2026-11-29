Magdeburg - Zum Abschluss des 13. Spieltags der 2. Bundesliga hat der 1. FC Magdeburg 2:1 gegen Energie Cottbus gewonnen.



Bereits in der ersten Halbzeit waren die Hausherren die spielbestimmende Mannschaft, mussten aber lange auf ihren ersten Treffer warten. Erst in der 45. Minute brachte Anselmo Garcia MacNulty die Gastgeber schließlich nach einer Ecke von Atik in Führung.



In der zweiten Halbzeit setzte sich die Magdeburger Dominanz fort und Mateusz Zukowski sorgte schließlich in der 77. Minute per Kopfball für das 2:0. Trotzdem mussten die Gastgeber in der Schlussphase nochmal etwas zittern, da Dmytro Bogdanov in der 87. Minute noch den Anschlusstreffer erzielte. Zum Ausgleich reichte es aber nicht mehr.



Durch den Sieg klettern die Sachsen-Anhalter auf den zweiten Tabellenplatz, während die Lausitzer die Rote Laterne übernehmen. Für den FCM geht es am kommenden Sonntag in Wolfsburg weiter, Energie ist schon am Freitag zu Hause gegen Osnabrück gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: SpVgg Greuther Fürth - Arminia Bielefeld 0:0, Eintracht Braunschweig - VfL Wolfsburg 1:1.





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