An der Börse gilt eine alte Weisheit: Wenn die Kanonen donnern, kaufen Value-Investoren. Genau so ein Szenario bietet sich derzeit bei der Bank of America (WKN: 858388). Nachdem die Aktie seit ihrem August-Hoch rund 25 Prozent abgegeben hat und aktuell bei knapp 49 Dollar dümpelt, macht sich an der Wall Street Skepsis breit. Der Grund für den Abverkauf? Ein schwächeres drittes Quartal, belastet durch eine Milliardenstrafe in den USA sowie Diskussionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer