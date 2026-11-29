Bern - In der Schweiz kann die Individualbesteuerung definitiv auf allen Ebenen eingeführt werden. Die Mitte-Partei ist mit ihrer Fairness-Initiative gescheitert, welche vorsah, dass für die direkte Bundessteuer die Einkommen eines Ehepaars zusammengerechnet werden. Mit einem Nein-Stimmen-Anteil von 58,9 Prozent erteilte das Stimmvolk dem Begehren der Mitte eine deutliche Abfuhr. Bis auf drei lehnten alle Kantone die Initiative ab. Die Initiative ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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